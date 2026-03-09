Ufuk Özkan donörü Salih Kıvırcık'la paylaştı: Yeni gelmedik, geri geldik

Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle durumunu paylaşan ünlü oyuncu, bu kez kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile birlikte verdiği pozla dikkat çekti. Özkan'ın paylaşımına düştüğü "Yeni gelmedik, geri geldik" notu ise kısa sürede büyük ilgi gördü.50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan profesyonel kadronun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.