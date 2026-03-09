Ufuk Özkan donörü Salih Kıvırcık'la paylaştı: Yeni gelmedik, geri geldik
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Donörü Salih Kıvırcık ile verdiği poz ve “Yeni gelmedik, geri geldik” notu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özkan, ailesi ve kardeşlerinin desteğiyle yeniden hayata tutunmanın mutluluğunu paylaşıyor.
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle durumunu paylaşan ünlü oyuncu, bu kez kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile birlikte verdiği pozla dikkat çekti. Özkan'ın paylaşımına düştüğü "Yeni gelmedik, geri geldik" notu ise kısa sürede büyük ilgi gördü.50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan profesyonel kadronun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.
"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"
Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ufuk Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.
"GERİ GELDİK" PAYLAŞIMI!
Geçirdiği nakil ameliyatından sonra sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ufuk Özkan bu sefer donörü Salih Kıvırcık'la poz verdi. 'Öz kardeşim' dediği Kıvırcık'la fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncu, "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla keyfinin yerine olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 50 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.
Öte yandan hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahat eden Ufuk Özkan, günler sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncu, kardeşi Umut Özkan ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaşırken, 50 yaşındaki oyuncunun oldukça iyi ve sağlıklı göründüğü dikkat çekmişti.