Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı boşanıyor! Sebebi...
2 yıl önce büyük bir aşkla nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir boşanma kararı aldı.
Eylül 2022'de Roma'da evlenen Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı, düğünlerini ise Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.
Bu mutlu haberi ise ilk olarak sosyal medya hesaplarından paylaşmıştılar. Fakat çiftin mutlulukları uzun sürmedi.
AŞKLARI SOSYAL MEDYADA BAŞLAMIŞTI
'Ay tenli kadın' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Beydemir'in Filiz Yazıcı ile tanışması sosyal medyadan olmuştu. Bir programa katılan ikili 'İlk adımı kim attı?' sorusuna Yazıcı, 'Benim' diyerek tanışma hikayelerinin sosyal medya başladığını anlatmıştı.
BOŞANIYORLAR
Habertürk'ün haberine göre, 2022 yılında büyük bir aşkla evlenen çift boşanma kararı aldı.