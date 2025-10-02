Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı boşanıyor! Sebebi...

AŞKLARI SOSYAL MEDYADA BAŞLAMIŞTI

'Ay tenli kadın' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Beydemir'in Filiz Yazıcı ile tanışması sosyal medyadan olmuştu. Bir programa katılan ikili 'İlk adımı kim attı?' sorusuna Yazıcı, 'Benim' diyerek tanışma hikayelerinin sosyal medya başladığını anlatmıştı.