Ufuk Bayraktar'ın skandalları bitmiyor! Bu kez basın mensuplarına saldırdı
Son zamanlarda sıklıkla gergin tavırları ve kavgalarıyla adından söz ettiren Ufuk Bayraktar, önceki akşam Cihangir'de kendisini görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüdü.
Geçtiğimiz günlerde evli olmasına rağmen başka kadınlarla olan konuşmaları ifşa olan ardından film setinde iki çalışana sözlü ve fiziksel taciz ettiği ileri sürülen Ufuk Bayraktar, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.
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Gergin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ufuk Bayraktar, Agresif tavırlarıyla habercilerin üzerine yürüyüp hakaretler savurdu.
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Ufuk Bayraktar, bu halleriyle yine eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eşini aldattığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Ufuk Bayraktar, bu sefer de rol aldığı filmin setinde iki çalışana şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme geldi.
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