Ufuk Bayraktar ne kadar kazanıyor? Aylık geliri ifşa oldu
Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği ve işyeri sahibini darbettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Ufuk Bayraktar, yargılama sırasında mahkemede ayrlık gelirine ilişkin dikkat çeken bir beyanda bulundu. Açıklanan rakam ise duruşma salonunda şaşkınlığa sebep oldu.
Hakkındaki suçlamalarla hakim karşısına çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, duruşma salonunda verdiği ifade ve açıkladığı aylık geliri ile dikkatleri üzerine çekti. Bakın aylık geliri ne kadarmış...
Ramiz Dayı karakteri ile tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda bir restoranı basıp haraç istediği ve iş yeri sahibini darbettiği iddiasıyla 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Mahkemedeki savunmasında haraç istediği iddialarını reddeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Alkol kullanımından kaynaklı sıkıntılar yaşıyordum. O tarihlerde sabah saat 10.00 sıralarında içki içmeye başladım. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hakim değilim. Ancak iddianamede geçtiği şekilde haraç istemedim."