Ufuk Bayraktar ne kadar kazanıyor? Aylık geliri ifşa oldu

Ramiz Dayı karakteri ile tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda bir restoranı basıp haraç istediği ve iş yeri sahibini darbettiği iddiasıyla 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dün ilk kez hakim karşısına çıktı.