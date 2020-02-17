Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz yeni yaşını Hindistan'da kutladı
Bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, yeni yaşını Hindistan'da denize girerek kutladı.
Kısa bir süre önce yayın hayatına son veren Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki karakteri nedeniyle hala çok konuşulan Aslıhan Gürbüz, sevenlerinin takibinde. Dizinin final yapmasıyla köşesine çekilerek kameralardan uzak bir hayat yaşayan Gürbüz, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor.
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Şimdilerde yeni yaşına basan Aslıhan Gürbüz, hayatına dair paylaşımları da sosyal medya hesabı Instagram'dan yapıyor. 37. yaşını Hindistan'da kutlayan Gürbüz, doğum gününde denize girdiği anları da şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:
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"İlk defa bir doğum günümde denize girdim. Teşekkürler hayat, teşekkürler okyanus."
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Tatilden kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aslıhan Gürbüz, doğum gününde hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:
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