Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz yeni yaşını Hindistan'da kutladı

Kısa bir süre önce yayın hayatına son veren Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki karakteri nedeniyle hala çok konuşulan Aslıhan Gürbüz, sevenlerinin takibinde. Dizinin final yapmasıyla köşesine çekilerek kameralardan uzak bir hayat yaşayan Gürbüz, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor.