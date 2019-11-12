Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz takipçisinin taciz mesajlarını ifşa etti
Bir dönem herkes tarafından sevilerek izlenen Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan takipçisini ifşa etti.
Bir döneme damga vuran Star Tv dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Son günlerde giderek artan sosyal medyadan yollanan taciz mesajlarının sın kurbanı da Aslıhan Gürbüz oldu.
Oyunculuğa bir süre ara verip çiftlik hayatı yaşamayı tercih eden Aslıhan Gürbüz, saplantılı bir takipçisinin taciz mesajlarını ifşa etti.
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Yasemin Allen'ın ardından Aslıhan Gürbüz de Instagram'da tacizde bulunan sapığını ifşa ederek, "Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar" sözleriyle ebeveynlere seslendi.
Aslıhan Gürbüz, ''Şu sapık hesabı bir elden ele yayalım mı paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var bu pisliğin kimliğini bulsanız da olur'' diyerek kendisine sapıkça mesajlar atan tacizciyi ifşa etti.