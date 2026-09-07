UEFA'dan skandal karar! Beşiktaş'ın maçı tarafsız sahaya alındı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile yapacağı maçın Türkiye dışında oynanması kesinleşti. Kararın güvenlik gerekçeleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetim, karşılaşmanın oynanabileceği şehirler üzerinde değerlendirme yaparken Batum seçeneğini gündemine aldı. Gürcistan'ın Türkiye'ye yakınlığı, yoğun fikstür döneminde takımın seyahat yükünün azaltılması açısından yönetimin tercihinde etkili olabilir.

BATUM İÇİN HENÜZ BAŞVURU YAPILMADI

Beşiktaş cephesi Batum'u önermeyi düşünse de UEFA'ya şu aşamada resmi bir müracaatta bulunulmadı.

Karşılaşmanın hangi ülkede ve şehirde oynanacağı, Beşiktaş ile UEFA arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

SEYİRCİ KARARI YEREL MAKAMLARA BAĞLI

Maça taraftar alınıp alınmayacağı konusunda ise ev sahibi olarak belirlenecek ülkenin yetkili makamlarının vereceği karar belirleyici olacak.

Kaynak: HT Spor