UEFA'dan EURO 2020 açıklaması
UEFA Organizasyon CEO'su Martin Kallen, 1 yıl ertelenen ve 2021'de yapılacağı açıklanan EURO 2020'nin aynı 12 ev sahibi ülkede yapılması için görüşmelerin sürdüğünü açıklarken fikstürün de değişmesi için şu anda bir gerekçe olmadığını belirtti.
UEFA Organizasyon CEO'su Martin Kallen, 1 yıl ertelenen ve 2021'de yapılacağı açıklanan EURO 2020'nin aynı 12 ev sahibi ülkede yapılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Amsterdam, Bakü, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Münih, Roma ve St.Petersburg ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Kallen, fikstürün de değişmesi için şu anda bir gerekçe olmadığını belirtti.
Koronavirüs salgınının çok ciddi şekilde etkilediği Roma ve Bilbao şehirlerinin, organizasyondan çekilmeyi planladıkları kaydedilirken; İspanya Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Pablo Garcia Cuervo, böyle bir düşüncelerinin olmadığını kaydetti.
Cuervo, "2021'de Bilbao'da oynatmanın sorun olacağını sanmıyoruz. O dönemde, 2 ay önce olduğu gibi maçlara seyirci alınabilecektir. Gelecek yıl daha iyi olacak, Bilbao'da maçları oynatacağız. Roma'da da bir problem olacağını sanmıyorum" dedi.