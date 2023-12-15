UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Ülke puanı hesaplamasında takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın oynadığı mücadelelerin ardından ülke puanı sıralaması merak ediliyordu. UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki haftalık maçların ardından ülke puanları da sık sık değişim gösteriyor. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu;
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunun son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılı ekip topladığı 5 puanla grubunda 3. olduğu için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı deplasmanda 4-0 devirdi ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı. Beşiktaş, son maçında Lugano deplasmanında 2-0 kazandı. Siyah beyazlılar Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansını önceki haftalarda yitirmişti.
İşte 15 Aralık itibarıyla ülkelerin güncel puan durumu...
15 - Norveç | 29.875
FK Bodö/Glimt
Molde