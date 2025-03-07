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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Rangers'ı eleyemezse...

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Rangers'ı eleyemezse...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenilerek turu zora soktu. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan sarı lacivertliler yenilgi sonrası ülke puanına katkı yapamadı. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Rangers'ı eleyemezse...

Fenerbahçe, sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 yenildi. Bu skorla Fenerbahçe, turu zora soktu.

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Rangers'ı eleyemezse...

Fenerbahçe, Rangers'i elerse Türkiye'nin sıralamada yükselme şansı olacak ve büyük olasılıkla 9. sıraya çıkacak. Bu yükselme sonraki sezonlarda Türk takımlarının Avrupa'ya katılımlarında avantaj sağlayacak. Ancak Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye ülke puanında sezonu 10. sırada kapatacak. 

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Rangers'ı eleyemezse...

10.TÜRKİYE: 43.500 PUAN

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Rangers'ı eleyemezse...

9.ÇEKYA: 43.900 PUAN

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