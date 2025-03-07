UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Rangers'ı eleyemezse...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenilerek turu zora soktu. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan sarı lacivertliler yenilgi sonrası ülke puanına katkı yapamadı. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Fenerbahçe, sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 yenildi. Bu skorla Fenerbahçe, turu zora soktu.
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Fenerbahçe, Rangers'i elerse Türkiye'nin sıralamada yükselme şansı olacak ve büyük olasılıkla 9. sıraya çıkacak. Bu yükselme sonraki sezonlarda Türk takımlarının Avrupa'ya katılımlarında avantaj sağlayacak. Ancak Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye ülke puanında sezonu 10. sırada kapatacak.
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10.TÜRKİYE: 43.500 PUAN
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9.ÇEKYA: 43.900 PUAN
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