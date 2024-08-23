UEFA sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa'da play-off turu heyecanında Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ilk maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş Lugano ile 3-3, Trabzonspor St. Gallen ile ve Başakşehir St. Patricks ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak 83. dakikada yaşanan pozisyonda Young Boys penaltı golüyle mücadeleyi 3-2 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşasan Beşiktaş rakibiyle 3-3 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı kaptı.
Trabzonspor İsviçre'de St. Gallen'e konuk oldu. Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.