UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da! Şampiyonlar Festivali başladı!

Büyükekşi, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesini istediklerini vurgulayarak, "İnşallah özellikle futbolla iç içe olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız cumartesi günü (UEFA Başkanı) Aleksander Ceferin'i kabul edecek. Bu turnuvanın finalinin İstanbul'da yapılmasının önemi bir kat daha fazla. Bu turnuva, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. Onun ilk denemesi olacak. O yüzden çok önemsiyoruz." diye konuştu.