UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da! Şampiyonlar Festivali başladı!
İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı töreni yapıldı.
Yenikapı Festival Park'ta gerçekleştirilen açılışta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının da getirildiği etkinlik alanında açıklamada bulunan Büyükekşi, kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesinin önemine değindi.
Kupanın tanıtım açısından da çok değerli olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Milyarlarca insan bu maçı cumartesi gecesi stattan ve televizyondan izleyecek. Türkiye'nin bilim, sanat ve sporla anılması son derece önemli. İstanbul'un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesini de çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.
Büyükekşi, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesini istediklerini vurgulayarak, "İnşallah özellikle futbolla iç içe olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız cumartesi günü (UEFA Başkanı) Aleksander Ceferin'i kabul edecek. Bu turnuvanın finalinin İstanbul'da yapılmasının önemi bir kat daha fazla. Bu turnuva, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. Onun ilk denemesi olacak. O yüzden çok önemsiyoruz." diye konuştu.