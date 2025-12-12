BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.896,49

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk takımlarının yeri...

|
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk takımlarının yeri...

UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde hafta maçları tamamlanırken Galatasaray Monaco’ya 1-0 yenildi, Fenerbahçe Brann deplasmanından 4-0 galip döndü ve Samsunspor AEK’ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaların ardından UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi ve takımların Avrupa’daki konumu yeniden şekillendi.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk takımlarının yeri... - Resim: 1

UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde heyecan bu hafta oynanan maçlarla devam etti.

128
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk takımlarının yeri... - Resim: 2

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 6, Konferans Ligi’nde 5. hafta maçları oynandı.

228
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk takımlarının yeri... - Resim: 3

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Monaco’yla deplasmanda karşılaşırken sarı-kırmızılılar rakibine 1-0 mağlup oldu.

328
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk takımlarının yeri... - Resim: 4

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Brann deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönerken Samsunspor Konferans Ligi’nde evindeki maçta AEK’ya 2-1 yenildi.

428