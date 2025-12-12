UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk takımlarının yeri...
|
UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde hafta maçları tamamlanırken Galatasaray Monaco’ya 1-0 yenildi, Fenerbahçe Brann deplasmanından 4-0 galip döndü ve Samsunspor AEK’ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaların ardından UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi ve takımların Avrupa’daki konumu yeniden şekillendi.
UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde heyecan bu hafta oynanan maçlarla devam etti.
128
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 6, Konferans Ligi’nde 5. hafta maçları oynandı.
228
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Monaco’yla deplasmanda karşılaşırken sarı-kırmızılılar rakibine 1-0 mağlup oldu.
328
Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Brann deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönerken Samsunspor Konferans Ligi’nde evindeki maçta AEK’ya 2-1 yenildi.
428