UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e kaybeden Sivasspor'un umudu son maça kaldı
I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. 75'de Chukwueze kaydettiği goller kazanan Villarreal, bu galibiyetle puanını 13'e çıkarıp lider olarak tur atlarken; 6 puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sivasspor, Villarreal'i konuk etti.
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Villarreal 1-0 kazandı.
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La Liga ekibine galibiyeti getiren golü 75. dakikada Chukwueze kaydetti.
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Bu mağlubiyet sonrası gruptan çıkma şansını son maça bırakan Sivasspor, 6 puanda kalırken; Villarreal ise puanını 13'e çıkarıp lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.
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