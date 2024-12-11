UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşısına çıkacak! Kanarya'da 8 futbolcu yok! İşte muhtemel ilk 11'ler
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6.hafta maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Sarı-lacivertli takım galibiyet parolasıyla çıkacağı maçta 8 futbolcusundan faydalanamayacak. İşte Jose Mourinho’nun muhtemel ilk 11’i ve takımdaki son durum…
Trendyol Süper Lig’in 15.haftasındaki derbi müsabakasında Beşiktaş’a kaybeden Fenerbahçe, rotasını UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi.
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Sarı-lacivertli takım bu akşam Avrupa Ligi 6.hafta maçında İspanya’nın köklü takımlarından olan Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
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Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 18.30’da başlayacak müsabaka TRT 1’den naklen yayınlanacak.
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Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.
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