Üçüzlerdeki tuhaflığı öğretmenleri farketti!
Öğretmen üçüzlerin sadece birbirleriyle konuştuğunu fark etti. Altında yatan nedeni öğrenince çok şaşırdı. Bakın sebebi neymiş
Haley, Kassidy ve Sierra ismindeki üçüz kardeşler Valley Lisesi’ne ilk geldiklerinde okulu fazla önemsemiyor ve tuhaf davranıyorlardı.
Üçüzlerdeki garipliği öğretmenleri farketti!
Üçüzler, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine karşı sürekli kendilerini savunur halde göründüler. Sadece birbirleriyle konuşup çoğu zaman okula gelmediler ve notları da düşmeye başladı. Okul yönetimi üçüzleri okuldan atmak yerine farklı bir yöntem denedi. Üçüzleri GEAR UP programına kaydetti.
GEARP UP programı eğitim bakanlığı tarafından finanse edilen, düşük gelirli öğrencileri okul hayatına adapte etmek ve notlarını arttırmak için kurulmuş bir program.
Üçüzler GEAR UP programındaki kişilerle daha güvende hissettikçe notları da artmaya başladı. Sonunda neden böyle davrandıkları da ortaya çıktı. Kimse üçüzlerin neden böyle davrandığını, gerçekler ortaya çıkana dek anlayamamıştı.
Üçüzler henüz üç yaşındayken anneleri vefat etmişti. Babaları da üçüzler 6. sınıfa giderken cezaevine gönderilmişti.
Haley, Kassidy ve Sierra ondan sonra anneanneleriyle yaşamaya başladı. Anneanne, okul sistemine güvenmediğinden kızları 8 yaşına dek okula başlatmadı. Babaları cezaevinden salındığında yeniden babalarıyla yaşamaya başladılar. Babanın çeşitli nedenlerden ötürü eve haftada bir geldiği oluyordu. Son olarak üçüzlerin velayeti babalarının elinden alındı. Bunun nedeni de eve gerçekleştirilen silahlı saldırıydı.