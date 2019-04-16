Üçüzlerdeki tuhaflığı öğretmenleri farketti!

GEARP UP programı eğitim bakanlığı tarafından finanse edilen, düşük gelirli öğrencileri okul hayatına adapte etmek ve notlarını arttırmak için kurulmuş bir program.

Üçüzler GEAR UP programındaki kişilerle daha güvende hissettikçe notları da artmaya başladı. Sonunda neden böyle davrandıkları da ortaya çıktı. Kimse üçüzlerin neden böyle davrandığını, gerçekler ortaya çıkana dek anlayamamıştı.