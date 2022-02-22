Ucuz kredide şartlar belli oldu! Başvurular başladı işte banka banka o liste
60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak üç bölümde veriliyor. Yatırım yapmayı planlayan şirketler, Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon TL'yi buluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvurular başladı. KOBİ dışı işletmeler 100 milyon TL'ye varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimciler yüzde 90 kefaletten yararlanacak. İhracat Destek Paketi'nde işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin ciroya göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL olacak.
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre İşletme Harcamaları Destek Paketi'nde KOBİ'ler azami 5 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler ise 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. İşte KGF'nin detayları…
10 MİLYARLIK İŞLETME HARCAMA DESTEK PAKETİ…
Kimler yararlanacak?
KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.
Vade kaç yıl olacak?
Azami 6 ay ödemesiz, 30 ay vadeyle kullanım yapılabilecek.