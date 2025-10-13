BIST 10.556
Ucuz konut almak isteyenler dikkat! TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkulü satıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışlar iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde 509 gayrimenkulü 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde "açık artırma" yöntemiyle satacak.

28 İLDE 127 KONUT SATILACAK

Alıcılar, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Burdur, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 127 konuta, %25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca, Isparta ilinde satışa çıkacak bir adet iş yeri %15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, konutlar için 15 Ekim 2025 Çarşamba, iş yerleri için ise 16 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. 

