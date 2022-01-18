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Ucuz iPhone SE 2022 hakkında yeni iddia! SE 2'nin 5G versiyonunu satışa çıkaracak

Ucuz iPhone SE 2022 hakkında yeni iddia! SE 2'nin 5G versiyonunu satışa çıkaracak

Apple'ın ucuz iPhone olarak piyasaya sürdüğü SE modellerinden yenisinin bu yıl tanıtılması bekleniyordu. Ancak bir Apple analistine göre yeni tasarım iPhone SE 3. nesil telefonun tanıtımı bu yıl yapılmayacak. Apple onun yerine 2020'de piyasaya sürdüğü iPhone SE 2'nin 5G versiyonunu satışa çıkaracak.

Ucuz iPhone SE 2022 hakkında yeni iddia! SE 2'nin 5G versiyonunu satışa çıkaracak

Dolar fiyatlarının da yükselmesiyle Türkiye'de iPhone telefonların başlangıç fiyatı 14 bin 799 oldu. Birçok tüketici Apple'ın yeni tanıtacağı uygun fiyatlı iPhone Special Edition'u ya da kısa adıyla iPhone SE'yi bekliyordu.

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Ucuz iPhone SE 2022 hakkında yeni iddia! SE 2'nin 5G versiyonunu satışa çıkaracak

Şirket en son 2020 yılında iPhone SE 2. nesil telefonu tanıtmıştı. Üçüncü neslin bu sene bahar aylarında geleceği tahmin ediliyordu. Ortaya atılan son iddialara göre Apple'ın böyle bir niyeti yok.

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Ucuz iPhone SE 2022 hakkında yeni iddia! SE 2'nin 5G versiyonunu satışa çıkaracak

NTV'de yer alan habere göre bilindiği gibi iPhone SE 2, eski model iPhone 8'in kasası temel alınarak tasarlanmıştı. Apple'ın aynı modelin özelliklerini güçlendirip yeniden satışa sunacağı belirtiliyor. Bu yeni telefona ayrıca 5G iletişim seti de eklenecek.

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Ucuz iPhone SE 2022 hakkında yeni iddia! SE 2'nin 5G versiyonunu satışa çıkaracak

Apple'ın iPhone XR/11'e benzeyecek yeni nesil ucuz telefonunun ise 2024 yılına yani bir başka bahara kaldığı belirtiliyor.

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