Uçuruma yuvarlanan kadın cep telefonu bulunmadan kurtarılmak istemedi
BURSA'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere düşürdüğü cep telefonunu arattı
Olay Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Teleferik mahallesinde bulunan Zeyniler köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece geç saatlerde manzara izlemek için dağa çıkan vatandaşlar bir kadının imdat çığlıklarını duydu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uçurumdan 20 metre aşağıya yuvarlanan Serpil Ç.’yi (25) gördü. Olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
“Telefonum olmadan çıkmam dedi itfaiye ekipleri seferber oldu” Halat yardımı ile aşağıya inen ekipler baygın halde yatan genç kızı uyandırıp yukarı çıkarmak istedi fakat genç kız telefonunun düştüğünü belirtti.
Telefonum olmadan yukarıya çıkmam diyen genç kızı kurtarmak isteyen ekipleri telefonu bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saatin sonunda telefonu bulup Serpil Ç.’ye teslim eden ekipler sedye yardımı ile genç kızı yukarıya çıkardı.