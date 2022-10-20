Üçüncü kocası Uğur Akkuş ceza alır diye korktu! Ebru Şallı taksiyle kaçtı dayak affı olay
Manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında Emirgan'da arabanın içinde yaşananlar Magazin gündemine oturdu. Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'ya fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Emirgan'dan önce Uğur Akkuş sonra da kriz geçiren Ebru Şallı ayrıldı. Polis gelince panikleyen ünlü mankenin "dayak affı" konuşuluyor...
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.
"Her gün haciz geliyor"
Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.
"Soyadı" hamlesi gelmişti
Çıkan haberler sonrası Ebru Şallı'nın, sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti.
TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtilmişti. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulanmıştı.