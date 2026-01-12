BIST 12.255
DOLAR 43,12
EURO 50,36
ALTIN 6.400,99

Üçüncü dünya savaşı çok yakın olabilir! İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu, Türkiye'nin sırası...

|
Üçüncü dünya savaşı çok yakın olabilir! İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu, Türkiye'nin sırası...

Orta Doğu'da askeri güç bakımından bazı ülkeler büyük insan gücü ve tank avantajıyla öne çıkarken, diğerleri ileri teknoloji ve modernizasyon yatırımlarıyla caydırıcılık sağlıyor.

Üçüncü dünya savaşı çok yakın olabilir! İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu, Türkiye'nin sırası... - Resim: 1

ABD merkezli Global Firepower, 2026 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularını belirledi.

Dünyanın en güçlü devletlerinin yer aldığı listede Türkiye'nin güncel sırası da belli oldu.

 

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU...

118
Üçüncü dünya savaşı çok yakın olabilir! İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu, Türkiye'nin sırası... - Resim: 2

20 - UKRAYNA

218
Üçüncü dünya savaşı çok yakın olabilir! İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu, Türkiye'nin sırası... - Resim: 3

19 - MISIR 

318
Üçüncü dünya savaşı çok yakın olabilir! İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu, Türkiye'nin sırası... - Resim: 4

18 - AVUSTRALYA 

418