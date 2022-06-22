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Ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanırken dikkat tüm bilgileriniz çalınabilir

Ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanırken dikkat tüm bilgileriniz çalınabilir

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık açık alanlarda veya kafeterya gibi mekanlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti oldukça yaygınlaştı. Ancak herkese açık olan bu Wi-Fi ağları, korsanlar için bir araç olarak kullanılabiliyor.

Ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanırken dikkat tüm bilgileriniz çalınabilir

Herkese açık alanlarda soban ücretsiz Wi-Fi hizmeti kimileri için oldukça kullanışlı olsa da, bu durum bazen kabusa dönüşebiliyor.

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Ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanırken dikkat tüm bilgileriniz çalınabilir

Sanal korsanların, bilgisayar, tablet veya cep telefonları gibi araçlara sızmasını kolaylaştıran ücretsiz Wi-Fi hizmetini kullanırken oldukça dikkatli olmak gerekiyor.

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Ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanırken dikkat tüm bilgileriniz çalınabilir

Avrupa Birliği tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalarda, şifrelenmiş ya da şifrelenmemiş Wi-Fi ağlarındaki yetersiz önlemlerin kötü amaçlı yazılımların daha kolay yayılmasına neden olduğu ortaya konuyor.

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Ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanırken dikkat tüm bilgileriniz çalınabilir

 Peki oluşabilecek siber saldırı tehlikelerine karşı ne yapmalıyız?

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