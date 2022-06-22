Ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanırken dikkat tüm bilgileriniz çalınabilir
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık açık alanlarda veya kafeterya gibi mekanlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti oldukça yaygınlaştı. Ancak herkese açık olan bu Wi-Fi ağları, korsanlar için bir araç olarak kullanılabiliyor.
Herkese açık alanlarda soban ücretsiz Wi-Fi hizmeti kimileri için oldukça kullanışlı olsa da, bu durum bazen kabusa dönüşebiliyor.
Sanal korsanların, bilgisayar, tablet veya cep telefonları gibi araçlara sızmasını kolaylaştıran ücretsiz Wi-Fi hizmetini kullanırken oldukça dikkatli olmak gerekiyor.
Avrupa Birliği tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalarda, şifrelenmiş ya da şifrelenmemiş Wi-Fi ağlarındaki yetersiz önlemlerin kötü amaçlı yazılımların daha kolay yayılmasına neden olduğu ortaya konuyor.
Peki oluşabilecek siber saldırı tehlikelerine karşı ne yapmalıyız?