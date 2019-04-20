Ücretsiz dağıtıldı! 1,5 saatte tükendi
Erzurum'da Turizm Haftası nedeniyle 500 kilo etten yapılan cağ kebabı, binlerce kişiye dağıtıldı. Dağıtılan 500 kilo cağ kebabı, 1,5 saatte tükendi.
Demirören Haber Ajansı
43'üncü Turizm haftası Kapsamında, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 'Cağ Kebap Müzik Folklor Şöleni' düzenlendi. Şölende, öğrenciler 7 farklı bölgeden folklor gösterisi yaptı. 7 ayrı işletme tarafından meydana, cağ kebap ocakları kuruldu.
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Uzun kuyruklar oluştu
Ocakların yakılmasının ardından bir gün öncesinden hazırlanan etler pişirilmeye bırakıldı. 500 kilo etten yapılan cağ kebabından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
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Ücretsiz ikram
Pişirilen etler, lavaş ekmekler arasına konularak ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi.
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1,5 saatte tükendi
Dağıtılan 500 kilo cag kebabı, 1,5 saatte tükendi. Cağ kebabının ücretsiz dağıtılmasından çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, etkinliklerin her yıl yapılmasını istedi.
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