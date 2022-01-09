Ücretli öğretmen maaşları 2022 tepkisi... Şahan Gökbakar ve Seda Bakan'dan olay paylaşım!
2022 ücretli öğretmenlik maaşına ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve oyuncu Seda Bakan'dan tepkili paylaşım...
Ücretli öğretmen maaşlarının 2022 asgari ücret altında kalması sosyal medyanın gündemine oturdu. 2022 yılında milyonlarca çalışanın beklediği zam haberlerinden bugünlerde en çok konuşulanı 'ücretli öğretmenlik maaşları' oldu. Asgari ücret de yüzde 50 oranında artış yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte 2022 yılında asgari ücret 4253 TL oldu. Öğretmen maaşlarına da yeni yılda yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak. 2022 ücretli öğretmenlik maaşına yapılan zamla beraber ücretin asgari ücret altında kalmasına sosyal medyada tepkiler yükseldi.
Toplumsal olaylarla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar'dan da ücretli öğretmen maaşlarının asgari ücret altında kalmasına ilişkin çarpıcı bir paylaşım geldi.
Şahan Gökbakar ücretli öğretmen maaşlarına isyan etti
Son günlerde dolar ve euro kuru karşısında TL'nin değer kaybı ve ekonomiyle ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapan, benzin ve motorin zamlarıyla ilgili dikkat çeken yorumlar yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ücretli öğretmen maaşlarıyla ilgili de paylaşım yaptı.
“Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç hissettim”
Gökbakar, Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 840,16 TL, dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girenin ise 3.360,64 TL ücret alacağına değinerek, “Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç hissettim” dedi.