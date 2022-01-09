Ücretli öğretmen maaşları 2022 tepkisi... Şahan Gökbakar ve Seda Bakan'dan olay paylaşım!

Ücretli öğretmen maaşlarının 2022 asgari ücret altında kalması sosyal medyanın gündemine oturdu. 2022 yılında milyonlarca çalışanın beklediği zam haberlerinden bugünlerde en çok konuşulanı 'ücretli öğretmenlik maaşları' oldu. Asgari ücret de yüzde 50 oranında artış yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte 2022 yılında asgari ücret 4253 TL oldu. Öğretmen maaşlarına da yeni yılda yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak. 2022 ücretli öğretmenlik maaşına yapılan zamla beraber ücretin asgari ücret altında kalmasına sosyal medyada tepkiler yükseldi.