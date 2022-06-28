Ücretler yeniden belirleniyor! Memura 'ödül' müjdesi artış var
Ek göstergede 600 puanlık artış memurun gelir kalemlerini de yükseltecek. Aile, doğum, ölüm, giyecek-yiyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları da artacak.
Hükümet, milyonlarca memur, emekli, asgari ücretlinin gelirini artırmak için çalışmalara hız verirken, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle sosyal hak ve yardımların tutarı da artacak. Ek göstergede 600 puanlık artışla birlikte en yüksek devlet memuru aylığına bağlı ödemeler, gelir kalemleri de yükselecek. Aile, doğum, ölüm, cenaze, yiyecek, giyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları da artacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Ek gösterge sistemi memurun kadro unvanı derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.
Bütün çalışanlara 600 puanlık ek gösterge artışı nedeniyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki hizmet sınıfı, unvan, derece baz alınarak birçok veri güncellenecek.
Özel hizmet tazminatı artacak
Üstün başarı belgesi alan memura en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verilirken, ek özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarları, kalkınmada öncelikli yörelere göre ödenen ek tazminat, maaşı artıran özel hizmet tazminatı da artacak. Bazı unvandaki personele yüzde 20-30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödeniyor. Ek gösterge artışıyla en yüksek devlet memuru maaşının artması Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bazı personelin ilave ödemelerini de artıracak.