Ücretler yeniden belirleniyor! Memura 'ödül' müjdesi artış var

Özel hizmet tazminatı artacak

Üstün başarı belgesi alan memura en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verilirken, ek özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarları, kalkınmada öncelikli yörelere göre ödenen ek tazminat, maaşı artıran özel hizmet tazminatı da artacak. Bazı unvandaki personele yüzde 20-30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödeniyor. Ek gösterge artışıyla en yüksek devlet memuru maaşının artması Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bazı personelin ilave ödemelerini de artıracak.

