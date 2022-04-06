Ücreti duyan Zafer Algöz isyan etti! Cem Yılmaz hayranlarını sevindiren haberi verdi
Cem Yılmaz'ın 'AROG', 'Yakşi Batı', 'Pek Yakında', 'Ali Baba ve 7 Cüceler', 'Arif V 216' ve 'Karakomik Filmler' filmlerinde boy gösteren Zafer Algöz otopark ücretine isyan etti.
Cem Yılmaz'ın ilk kez 'G.O.R.A.' filminde izleyicilerin karşısına çıkardığı 'Erşan Kuneri'nin maceralarını anlatacağı dizide rol alan Zafer Algöz, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
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Elindeki araç muayene evraklarıyla görüntülenen oyuncu, fiyatlara isyan etti.
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Algöz, otoparklarda iki saatlik park ücretine 100 TL istendiğini belirtti.
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Algöz bu nedenle artık aracıyla İstanbul trafiğine çıkmadığını söyledi.
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