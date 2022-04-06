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Ücreti duyan Zafer Algöz isyan etti! Cem Yılmaz hayranlarını sevindiren haberi verdi

Ücreti duyan Zafer Algöz isyan etti! Cem Yılmaz hayranlarını sevindiren haberi verdi

Cem Yılmaz'ın 'AROG', 'Yakşi Batı', 'Pek Yakında', 'Ali Baba ve 7 Cüceler', 'Arif V 216' ve 'Karakomik Filmler' filmlerinde boy gösteren Zafer Algöz otopark ücretine isyan etti.

Ücreti duyan Zafer Algöz isyan etti! Cem Yılmaz hayranlarını sevindiren haberi verdi

Cem Yılmaz'ın ilk kez 'G.O.R.A.' filminde izleyicilerin karşısına çıkardığı 'Erşan Kuneri'nin maceralarını anlatacağı dizide rol alan Zafer Algöz, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

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Ücreti duyan Zafer Algöz isyan etti! Cem Yılmaz hayranlarını sevindiren haberi verdi

Elindeki araç muayene evraklarıyla görüntülenen oyuncu, fiyatlara isyan etti. 

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Ücreti duyan Zafer Algöz isyan etti! Cem Yılmaz hayranlarını sevindiren haberi verdi

Algöz, otoparklarda iki saatlik park ücretine 100 TL istendiğini belirtti. 

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Ücreti duyan Zafer Algöz isyan etti! Cem Yılmaz hayranlarını sevindiren haberi verdi

Algöz bu nedenle artık aracıyla İstanbul trafiğine çıkmadığını söyledi.

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