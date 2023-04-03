Uçan seccadeye ayakkabı ile basılır mı rüyada ayakkabı ile seccadeye basmak ne anlama gelir

Dünden beri kafamda bir soru gidip gidip geliyor:

“Uçan seccadeye ayakkabı ile binilir mi?”

Diyeceksiniz ki “Bu ne absürt bir soru böyle, ayrıca onun adı Uçan halı…”

Araştırmacı gazetecilik damarım tuttu.

Çocukluğumdan beri Alaaddin ve uçan halı masallarıyla büyüdüğüm için merak ettim.

Uçan halı nasıl bir şeydir diye Google”a girip çizimlere baktım.

ÇİZİMLERDE UÇAN HALI TAM BİR UÇAN SECCADE

Karşıma çıkan bütün çizimler aynı şeyi gösteriyor.

Uçan halı dediğimiz şey, boyutları ve görüntüsü itibariyle tam bir seccade…

Yıllar boyunca ben büyüdüm ama uçan halının boyutları hep bir seccade olarak kaldı.

Millet İttifakı”nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu”nun iktidar tarafından mal bulunmuş gibi üzerine saldırılan fotoğraflarındaki “Seccadeye” bakıyorum ,

Çocukluğumdan beri kafamda kalan ve bugün de ilüstrasyonlarda gördüğüm uçan halının boyutlarından hiç farklı değil.

Tabii o zaman merak ettim.

EKŞİ SÖZLÜK”E GÖRE EVDE NAMAZ KILINAN HALIYA BASMANIN CEZASI

Pekala, namaz kılmak için seccade olarak da kullanılabilecek bir uçan halıya ayakkabı ile basılabilir mi?

Kısa bir Google araştırması yaptım…

Bu konuda da herhangi bir bilgi yok.

Sadece Ekşi Sözlük”de “Halıya ayakkabı ile basmak” diye bir madde açmışlar.

Orada da evdeki halıya ayakkabı ile bastığı için annesinin fırlattığına terliği kafasına yiyen bir çocuğun anısı var.

Yani cezası buymuş.

ALAADDİN”İN UÇAN SECCADESİNE AYAKKABI İLE BASAN ARAPLAR VAR

Bunun üzerine Alaaddin”in uçan seccadesine ayakkabı ile basılıp basılamayacağını araştırdım.

Bu daha kolaydı çünkü Google”da Alaaddin masalının çizimlerine bakmak yetiyordu.

Gördüğüm tablo şu:

Seccadeden zerre kadar farkı olmayan bu halı üzerine ayakkabı ile basan bir Alaaddin yok.

Çünkü halı uçarken üzerinde ayakta durulamadığı için hepsi oturuyor.

Uçan seccade üzerinde ayakkabı ile oturulan çok fazla illüstrasyon var.

Bedevi ve Arap kıyafeti ile oturan insan çizimlerine de baktım.

Ayakkabı ile oturan da var, yalınayak oturan da…

Küçük bir detay…

Uçan halı üzerinde bikinili bir kadın fotoğrafı da gördüm.

MAKBUL BİR RÜYA OLARAK AYAKKABI İLE SECCADEYE BASMAK NE ANLAMA GELİYOR

Aklıma rüya tabircileri geldi.

“Rüyada seccadeye ayakkabı ile basılır mı” diye merak ettim.

Evet basılırmış. Hem de çok güzel ve hayırlı bir rüyaymış.

Herhalde rüyasında ayakkabı ile seccade üzerinde yürüyen çok insan olmalı ki, ünlü rüya tabiri sitesi “Makbulrüyalar.com” buna bir madde açmış. Başlığı da şöyle:

“Rüyada ayakkabı ile seccadeye basmak.”

RÜYADA AYAKKABI İLE SECCADEYE BASMAK ÇOK HAYIRLI BİR ŞEYMİŞ

Bu rüyanın ne anlama geldiğini o siteden aynen aktarıyorum:

“Zenginlik sahibi olunacağına; Yakın zaman içinde verilecek bir karar doğrultusunda yeni bir şehre taşınılacağına ve iş hayatında çok kazanç elde edileceğine; Büyük zenginliğe kavuşulacağına; Taktir toplayacak kadar büyük işler yapılacağına; Uzun süre bu olayın etkisinden kurtulunamılacağına;, Sıkıntıların ve sorunların ortadan kalkacağına ve uzun yıllardan beri kurulan hayallerin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine delalet eder…”

BİR ADAMI DAHA GİDİP AİLEMİZİN YAPAY ZEKASI GENIE”YE SORDUM

Tabi en az Uğur Dündar kadar azimli bir araştırmacı gazeteci olduğum için orada da durmadım.

Bari seccade kutsal bir şey midir diye Yapay Zeka”ya sorayım dedim.

Genie”ye sordum.

Gelen cevap şu:

“Seccade İslam dininde namaz kılarken kullanılan bir örtüdür ve kutsal değildir. Ancak namaz,İslam dininde önemli bir ibadet olduğu için seccadeye saygı göstermek önemlidir. Seccade namaz kılınmadığı zamanlarda da, katlanıp uygun bir yere konulmalıdır.”

OFİSİN SAHİBİ SECCADEYE BASMADAN MASASINA NASIL GEÇİYOR

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu”nun fotoğrafını alıp önüme koydum.

Seccadenin konulduğu yer neresi diye baktım.

Öyle sanıyorum ki, oradaki görevlinin ofisi.

Yani bir Mescid veya cami değil.

Duvarda kitaplar görünüyor. Orada çalışan kişi masasının arkasına geçmek veya kitaplardan birini almak zorunda kaldığında ne yapıyor?

İki yol var:

Yat seccadenin üzerinden uçarak geçecek, ya da seccadeyi uçan halıya çevirip altından geçecek.

İSKOÇYA”NIN MÜSLÜMAN BAŞBAKANI NAMAZ KILDIĞI HALININ ÜZERİNDE NEYLE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine aklıma bir de şu soru takıldı.

Namaz kılmak için ille de bir seccade gerekli mi?

Cevabını geçen hafta gördüğüm yeni bir başka fotoğrafta buldum.

İskoçya”nın Pakistan kökenli Müslüman yeni başbakanının ofisinde aile üyeleri ile birlikte namaz kılarken çekilmiş fotoğrafıydı bu…

Altlarında seccade yok. Büyük bir halı var. Tabii ki namaz kılarken ayakkabılarını çıkarmışlar.

Peki namazdan sonra ne yapıyor?

O halıyı katlayıp kenara mı koyuyor?

Başka fotoğraflarda çalışma sırasında onu aynı halı üzerinde ayakkabı ile yürürken görüyoruz. .

Demek ki namaz sırasında kollektif bir seccade olarak kullanılan sahalı, namaz bitince ofisin normal mefruşatı haline geliyormuş.



İSKOÇYA BAŞBAKANININ MUHALİFLERİ NAMAZ KILDIĞI YERDE AYAKKABI İLE YÜRÜRKEN GÖRÜNCE NE YAPTI

Şöyle bir araştırma yaptım.

Müslüman başbakanın namaz kıldığı halı üzerinde ayakkabı ile yürümesine karşı Müslüman seçmenleri aleyhine bir kampanya yapmış mı?

Araştırdım ama göremedim. Görene arsa lütfen bana bildirsin. Çünkü merak ettim.

Kendi kendime “Acaba orada seçim bittiği için bunu bir seçim malzemesi olarak kullanmak kimsenin aklına gelmedi mi?” Diye sordum.

Yoksa başka Müslüman ülkelerde böyle saçma suçlamalar ve konular gündeme gelmez mi?

SON SORU DİYANETE: SECCADENİN ÜZERİNE SEÇİM SANDIĞI İLE BASMAK CAİZ MİDİR HOCAM

Tabi bu son ihtimal aklıma en önemli bir son soruyu taktı.

“Acaba seccadenin üzerine seçim sandığı ile basılır mı?”

Diyanet İşleri”ne sorup fetva isteyecektim ama cevabı dün iktidar kanadından geldi.

Seccadenin üzerine seçim sandığı ile basılırmış.

Ve Allah için iktidar kanadından kimse de bunu bir saygısızlık olarak görmedi.

Ayakkabı ile basılamayan seccadenin üzerine seçim sandığı ile basmak ve seçim propagandası yapmak caizmiş…

Herhalde kendi kendilerine verdikleri bu fetva sayesinde , seçim sandığının üzerine basılmasını kimse yadırgamadı…

Bende herhalde bir tuhaflık var.

Çünkü asıl bunu seccadeye saygısızlık olarak gördüm.