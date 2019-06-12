Uçaktan iner inmez öyle bir paylaşım yaptı ki... Rezalet! Yayınladığı mesaj başını yaktı!

Endonezyalı sosyal medya fenomeni model, uçak yolculuğu sonrası attığı Tweet ile sosyal medyada gündem yarattı. Kısa süre sonra yayınladığı mesajı silme kararı alan Panari, ekran görüntüsü ile hızla yayılan paylaşımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.