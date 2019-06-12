Uçaktan iner inmez öyle bir paylaşım yaptı ki... Rezalet! Yayınladığı mesaj başını yaktı!
Angela Panari isimli Endonezyalı sosyal medya fenomeni kadın, uçak yolculuğu sonrası attığı Tweet ile sosyal medyada gündem yarattı. Yanında oturan yolcunun bebeği nedeniyle zor bir seyahat yapan genç kadın, yayınladığı mesajda bu durumu yaşamaktansa bir hayvanla oturmayı tercih edeceğini yazdı.
Endonezyalı sosyal medya fenomeni model, uçak yolculuğu sonrası attığı Tweet ile sosyal medyada gündem yarattı. Kısa süre sonra yayınladığı mesajı silme kararı alan Panari, ekran görüntüsü ile hızla yayılan paylaşımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Uçaktan iner inmez hemen tweet attı.
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Yazdığı mesaj beş dakikada ortalığı karıştırdı.
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Instagram’da 2 milyona yakın takipçisi olan genç fenomen, bu sefer takipçilerini kızdırdı.
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