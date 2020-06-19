Uçak yolculuklarında yeni dönem! Koronaya göre tasarlandı
Corona virüs salgını kuşkusuz pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Peki salgın sonrası uçak yolculukları nasıl yapılacak? Bu sorunun cevabı ABD'li bir teknoloji şirketinden geldi.
İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında havacılık geliyor. Daha güvenli yolculuk için ise pek çok yeni proje ortaya çıkmış durumda.
ABD merkezli Teague isimli şirkete göre güvenli hava yolculuğunun reçetesi havalandırma sistemlerinin baştan dizayn etmek. Havakalkanı adı verilen konsept teknoloji, yolcu koltuklarının üzerinde bulunan havalandırma kanallarını kullanmayı planlıyor.
Şirkete göre Havakalkanı teknolojisi, öksürük ve hapşırma gibi eylemler ile saçılan damlacıkların tek bir yerde kalmasını sağlıyor. Başka bir deyişle yanyana oturan kişiler aynı havayı solumayacak.
Hava yolculuklarını salgın döneminde daha güvenli hale getirmek için İtalyan Aviointeriors firması da bir tasarım çalışması yapmıştı.