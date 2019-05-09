Uçak videosu sonrası Kerimcan Durmaz'a Bülent Ersoy'dan olay destek
Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde skandal uçak videosu ile gündeme gelen Kerimcan Durmaz'a tepki gösterenlere ateş püskürdü.
Kerimcan Durmaz, müstehcen videosunu sosyal medya hesabından yanlışlıkla paylaşmasının ardından günlerce konuşulmuş hatta hakkında onlarda suç duyurusunda bulunulmuştu. Birkaç gündür gündemdeki yerini kaybeden Kerimcan Durmaz'a, Bülent Ersoy'dan olay bir yorum geldi.
Kerimcan Durmaz hakkında sorulan bir soru üzerine konuşan Bület Ersoy, isim vermeden şu açıklamalarda bulundu: “Ben hiç bilmem fenomen menomen, şikayet etmeyi biliyorsak hoş karşılamıyorsak izlemeyecektik"
Sözlerine "Niye ona bu kadar paye verildi? İzleyeceksiniz o zaman. On milyon kişi niye izliyor, izlemeselerdi. Şimdi de şikayet etmesin kimse" diyerek devam eden Bülent Ersoy, kısa süre içinde bu açıklamaları nedeniyle çok konuşulanlar arasına girdi.
Kerimcan Durmaz olayının geçmişi: Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram’da mastürbasyon yaptığı görüntüyü paylaşmış ve bu paylaşım milyonlarca takipçisinde şok etkisi yaratmıştı.