Uçak videosu sonrası ilk kez göründü Kerimcan Durmaz'ın son haline bakın

'İyiyim' mesajını verdi: Eskiden bir günde onlarca paylaşım yapan Kerimcan Durmaz, hesabından kısa bir süre hiç paylaşım yapmamıştı. Ancak önceki akşam bu fotoğrafı paylaşan Durmaz, hem kendisini merak eden takipçilerini sevindirdi, hem de yaşanan olay sonrası gülümseyerek 'iyiyim' mesajını verdi.