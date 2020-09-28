Uçak satın alan Acun Ilıcalı hakkında skandal iddia! Şehrazat ateş püskürdü

Son günlerde maddi kazancıyla ve alım satımlarıyla gündemde uzun bir süre konuşulan Acun ılıcalı, uçak almasıyla ise olay yarattı. Evini ve jetini satarak Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne uçmak için yeni bir uçak alan Ilıcalı'nın haberleri ise bazı isimler tarafından tepki almasına neden oldu.