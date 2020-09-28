Uçak satın alan Acun Ilıcalı hakkında skandal iddia! Şehrazat ateş püskürdü

Uçak satın alan Acun Ilıcalı hakkında skandal iddia! Şehrazat ateş püskürdü
Acun Ilıcalı hakkında söz yazarı ve besteci Şehrazat'ın ortaya attığı iddia duyanların ağzını açık bıraktı.
Son günlerde maddi kazancıyla ve alım satımlarıyla gündemde uzun bir süre konuşulan Acun ılıcalı, uçak almasıyla ise olay yarattı. Evini ve jetini satarak Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne uçmak için yeni bir uçak alan Ilıcalı'nın haberleri ise bazı isimler tarafından tepki almasına neden oldu.
Ünlü beste ve söz yazarı Şehrazat, Acun Ilıcalı'yı 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Önce telif ücretlerini öde" ifadelerini kullandı. Şehrazat kişisel Twitter hesabından "Haram zıkkım olsun" diye yazdı.
99.5 milyon TL'ye uçak satın alan Acun Ilıcalı'nın telif paralarını ödememesi ise duyanların şaşkınlığa uğramasına neden oldu.
Öte yandan Ilıcalı, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.