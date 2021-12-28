Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar! Tekirdağ'a yanaştı

Türkiye’de tek seferde elleçleme rekoru

İnşa edildiği 2019 yılında dünyanın en büyük konteyner gemisi olarak kayıtlara geçen dev gemi, 12 bin 862 TEU elleçleme ile Türkiye’de bugüne kadar bir gemide gerçekleşen en yüksek elleçleme rakamına ulaşarak bir rekora da imza atılmış oldu. 23 bin 756 TEU taşıma kapasiteli gemi, halen dünyadaki en büyük üç gemi sınıfından biri olarak biliniyor.