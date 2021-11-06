Uçak düştü ünlü şarkıcı Marilia Mendonçahayatını kaybetti: Dakikalar önce...
Instagram'da 40 milyon takipçisi bulunan Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Marilia Mendonça'yı taşıyan uçağın Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu şarkıcının öldüğü açıklandı.
Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulundu.