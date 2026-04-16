Uçak bileti fiyatlarına zam geldi! Son dakika biletleri daha pahalı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesiyle yurt içi uçuşlarda uygulanan iki kademeli tavan fiyat sisteminde değişiklik yapıldı. Uçağın yüzde 30’luk kısmına denk gelen pahalı biletlerin tavan fiyatı 6.100 TL’den 6.990 TL’ye yükseltildi.

Uçağın yüzde 70’lik kapasitesi için tavan fiyat değişmedi ve 3.710 TL olarak kaldı.

Bu nedenle uçuş tarihinden çok önce bilet alan yolcular zamdan büyük ölçüde etkilenmeyecek.

Ancak yakın tarihli veya son dakika bilet arayanlar yeni fiyatlarla karşılaşacak.

SAVAŞIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Sektör temsilcileri, zamların temel nedeninin jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş olduğunu belirterek, “Savaş devam ederse yakıt maliyetleri artmaya devam edebilir ve yeni zamlar gündeme gelebilir” uyarısında bulundu.

Özellikle bayram, tatil dönemleri ve yoğun talep yaşanan günlerde son dakika bilet fiyatlarının daha da yükselebileceği ifade ediliyor.

