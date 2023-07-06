Uçağa götürülüşü olay oldu: Arda Güler resmen Real Madrid'te! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek dev rakam...
Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi olduğunu KAP'a bildirdi. Sarı-Lacivertliler ayrıca sözleşme detaylarını da açıkladı. Saat 15.00'da imza için İspanya'ya doğru hareket eden Güler'in uçağa götürülürken ki ortaya çıkan manzara olay olurken taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. İşte dünyanın konuştuğu transferde ortaya çıkan detaylar ve Fenerbahçe'nin kasasına girecek dev rakam...
Türk futbol kamuoyu Arda Güler’in dev transferine kilitlendi… Fenerbahçe Kulübü İspanyol devi Real Madrid ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdi. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:
”Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler’in, İspanya’nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
18 yaşındaki milli futbolcu bonuslarla birlikte 30 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Türkiye’den Avrupa’ya giden en pahalı transfer olacak.
HAVALİMANINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ
İstanbul’dan Madrid’e gitmek için havalimanına gelen Arda Güler, özel uçağa geçmeden önce yoğun güvenlik önlemleri altında alana giriş yaptı. Polis memurlarının koluna girerek götürdüğü Arda’nın o görüntüleri sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.