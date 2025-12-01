Üç yapay zeka 'asgari ücret tahminini' açıkladı! En yüksek kaç lira olabilir?

PAZARLIK SÜRECI ÖNCESİ GENEL GÖRÜNÜM

Aralık ayında başlayacak resmi pazarlıklarda hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin hangi rakamda uzlaşacağı belirsizliğini koruyor. Ancak yapay zekâ tahminleri, 2026 yılı için 26 bin TL ile 29 bin TL arasında bir artışın konuşulacağını gösteriyor.