Üç yapay zeka 'asgari ücret tahminini' açıkladı! En yüksek kaç lira olabilir?
2026 asgari ücret artışı için geri sayım sürerken, açlık sınırındaki yükseliş, enflasyon hedefleri ve ekonomistlerin değerlendirmeleri beklentileri yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bu tablo içinde yapay zekâ modellerinin 2026 asgari ücret öngörüleri de netleşti. ChatGPT, Gemini ve Grok’un hesaplamaları dikkat çekiyor…
2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENTİLER ŞEKİLLENİYOR
Henüz siyasi aktörlerden 2026 asgari ücretine ilişkin net bir rakam gelmezken, ekonomistler ve finans kuruluşlarının değerlendirmeleri kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor.
Bu yılın ilk erken tahmini HSBC’den gelirken, ekonomist Mahfi Eğilmez de zammın “yüzde 30’un altına düşmemesi gerektiğini” dile getirmişti.
MAKRO VERİLER BEKLENTI ARALIĞINI DARALTIYOR
Resmî Gazete’de yayımlanan Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 25,49 olarak açıklanması ve 2026 için hedeflenen yüzde 16’lık enflasyon, tahminleri daha somut hale getirdi. TCMB projeksiyonlarına göre 2025 yılının ise yüzde 31–33 aralığında bir enflasyonla kapanması bekleniyor.
YAPAY ZEKÂ MODELLERİ HESAPLAMALARA DAHİL OLDU
Ekonomim’in aktardığına göre bu veriler ışığında üç büyük yapay zekâ modelinden 2026 asgari ücret tahmini istendi. Modeller, son 20 yılın zam oranlarını, enflasyon serilerini ve uzman görüşlerini değerlendirerek hesaplamalar yaptı.
PAZARLIK SÜRECI ÖNCESİ GENEL GÖRÜNÜM
Aralık ayında başlayacak resmi pazarlıklarda hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin hangi rakamda uzlaşacağı belirsizliğini koruyor. Ancak yapay zekâ tahminleri, 2026 yılı için 26 bin TL ile 29 bin TL arasında bir artışın konuşulacağını gösteriyor.