Üç Kuruş'un başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nun hızına yetişilmiyor! Bomba bir projeyle daha anlaştı
"Pis Yedili" dizisindeki başarılı performansıyla adını milyonlara duyuran, son olarak geçtiğimiz haftalarda final yapan Üç Kuruş dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir projeyle daha anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu, OGM Pictures'ın Star TV için çekeceği diziyle görüşüyor. Projenin kod adı ise 'Çöp Adam' olarak belirlendi. İşte haberin detayları...
Son olarak final yapan Üç Kuruş dizisinde rol alan, özel platformda yayınlanan Erşan Kuneri dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu yeni bir projeyle daha anlaştı. Yoğun iş temposunda olan yakışıklı oyuncu yeni sezonda Star Tv de yayınlanacak olan "Çöp Adam" dizisinde başrol oynayacak.
Son olarak final yapan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni projesi netleşti.
Yer aldığı her dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra Disney Plus ile anlaştı ve "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner oldu.
Yoğun bir iş temposu bulunan oyuncunun bir diziyle daha anlaştığı ortaya çıktı.