Üç Kuruş'un başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nun hızına yetişilmiyor! Bomba bir projeyle daha anlaştı

Son olarak final yapan Üç Kuruş dizisinde rol alan, özel platformda yayınlanan Erşan Kuneri dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu yeni bir projeyle daha anlaştı. Yoğun iş temposunda olan yakışıklı oyuncu yeni sezonda Star Tv de yayınlanacak olan "Çöp Adam" dizisinde başrol oynayacak.