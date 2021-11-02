Üç Kuruş Kalp Yarası Masterchef Esra Erol Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
1 Kasım 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef, Esra Erol, Üç Kuruş, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı.
Dün akşamki bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. Yarışmacılar arasında en iyi midye dolmayı yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Masterchef reyting yarışında hüsrana uğradı.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin yolu bir cinayet vakasıyla kesişti. Efe, Kartal'ın yaptığı illegal işleri ortaya çıkarıp onu tutuklamak için mücadele verdi. Kartal ise her seferinde Efe'nin hamlelerinden kurtulmayı başardı. Kartal ve Efe arasında nefes kesen bir kovalamaca oyunu yaşanırken ikilinin hayatı, hikayenin gizemli karakteri İrfan'ın işlediği cinayetlerle birlikte alt üst olduğu Üç Kuruş ilk bölümüyle zirveye yerleşemedi.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde, sunucu Esra Erol'un sinirlenmesi üzerine stüdyo buz kesti. Esra Erol, çocuklarını ve kocasını bırakıp, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeğe kaçan Damla'yı, stüdyoya davet etti. Damla'nın, kaynanası konuşurken sergilediği tavırlar, Esra Erol'u sinirlendirdi. Sevilen program zirveyi dizilere kaptırdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım ısrarla sevgilisini öldürmediğini söylerken, canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri dikkat çekti. Pirpor'un kendisini emekli bir polisle aldattığını söyleyen Yıldırım, imam nikahlı eşinin bir otelde kaldığını iddia etti. Program reytingde umduğunu bulamadı.