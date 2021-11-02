Üç Kuruş Kalp Yarası Masterchef Esra Erol Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin yolu bir cinayet vakasıyla kesişti. Efe, Kartal'ın yaptığı illegal işleri ortaya çıkarıp onu tutuklamak için mücadele verdi. Kartal ise her seferinde Efe'nin hamlelerinden kurtulmayı başardı. Kartal ve Efe arasında nefes kesen bir kovalamaca oyunu yaşanırken ikilinin hayatı, hikayenin gizemli karakteri İrfan'ın işlediği cinayetlerle birlikte alt üst olduğu Üç Kuruş ilk bölümüyle zirveye yerleşemedi.