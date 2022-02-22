Üç Kız Kardeş dizisinin Kanal D ekranlarını sallayacak Üç Kız Kardeşler konusu ne
Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Üç Kız Kardeş ilk bölümü ile 22 Şubat Salı (bu akşam) akşamı ekrana geliyor.
Üç Kız Kardeş romanının yazarı ve dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın yanı sıra, üç kız kardeşi canlandıran Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Somer karakterine hayat veren Berker Güven yer alıyor. Kanal D’nin, yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, İclal Aydın’ın romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş” dizisi, 22 Şubat Salı ilk bölümü ile ekrana gelecek.
Birbirine çok bağlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı, Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Üç Kız Kardeş” 22 Şubat akşamı ekrana gelecek. Ayvalık’ta çekilen yapımın başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Melisa Berberoğlu, Özgü Kaya ve Almila Ada yer alıyor.
Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikâyesini anlatmaya hazırlanan yapımın yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Betül Yağsağan yazıyor. İşte dizinin çok konuşulacak karakterleri...
Reha Özcan/Sadık: Sadık karısına, kızlarına daha doğrusu köklerine, sevdalı bir Postane Müdürü’dür. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince ailesi her şeyden önce geldi. Doğduğu Ayvalık’tan ayrılmayı hiç istemese de karısı Nesrin’in isteğine karşı gelememiş, Eskişehir’e yerleşmiştir. Ama aklı hep köklerinde Ayvalık’tadır. Eşinden gizlice Ayvalık’a tayinini istediğinde evliliği bitme noktasına gelmiştir. Ama kızları Dönüş, evliliği uçurumdan döndürmüştür. Ardından aile, kızları Türkan’ın aslında nasıl bir cehennemde yaşadığını öğrenir. Küçük kızı Derya, başka bir uçurumun eşiğindedir.