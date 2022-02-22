Üç Kız Kardeş dizisinin Kanal D ekranlarını sallayacak Üç Kız Kardeşler konusu ne

Reha Özcan/Sadık: Sadık karısına, kızlarına daha doğrusu köklerine, sevdalı bir Postane Müdürü’dür. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince ailesi her şeyden önce geldi. Doğduğu Ayvalık’tan ayrılmayı hiç istemese de karısı Nesrin’in isteğine karşı gelememiş, Eskişehir’e yerleşmiştir. Ama aklı hep köklerinde Ayvalık’tadır. Eşinden gizlice Ayvalık’a tayinini istediğinde evliliği bitme noktasına gelmiştir. Ama kızları Dönüş, evliliği uçurumdan döndürmüştür. Ardından aile, kızları Türkan’ın aslında nasıl bir cehennemde yaşadığını öğrenir. Küçük kızı Derya, başka bir uçurumun eşiğindedir.