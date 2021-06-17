Uç kısmı kayboldu taşıyamaz oldu! Doktora göğüs estetiği sonrası soruşturma

Ankara'da muhasebecilik yapan İpek K., memleketi Konya'da göğüs ve burun estetiği ameliyatı için özel hastanede çalışan doktor Mehtap K. ile 17 bin 500 liraya anlaştı. Göğüs estetiği ameliyatını 8 Mayıs 2020'de olan İpek K.'nin her iki göğsüne silikon meme protezi takıldı, aynı gün burun estetiği ameliyatı da yapıldı.