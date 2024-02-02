Üç kişilik aile depremde kayboldu! Ne ölüsü ne dirisinden haber yok! 1 yıllık acı bekleyiş sürüyor!
NEVŞEHİR’de yaşayan Taşkın ailesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da kaybettikleri yakınlarına 1 yıldır ulaşamıyor. Taşkın ailesi evlatlarından geriye kalan resimleri ve torunlarının doğum gününde çekilen videolarına ve resimlere bakarak teselli olmaya çalışıyor.
Türkiye'nin doğusundaki 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkez üstü olan depremde Hatay'ın Antakya ilçesi, Güzelburç Mahallesi, Zümrüt Caddesi, MHP İl Binasının iki bina arkasındaki İlke apartmanı depremde yıkıldı. 28 yaşındaki Hasret Kılıç, 32 yaşındaki eşi Mustafa Kılıç ve 5 yaşındaki dünyalar tatlısı kızlarına aradan geçen bir yıla rağmen maalesef ulaşılamadı.
Nevşehir’de yaşayan Taşkın ailesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da kaybettikleri yakınlarına 1 yıldır ulaşamıyor. Taşkın ailesi evlatlarından geriye kalan resimleri ve torunlarının doğum gününde çekilen videolarına ve resimlere bakarak teselli olmaya çalışıyor.
İlk günden itibaren yıkılan binanın enkazında nöbet tuttuklarını, ancak yakınlarının ne ölüsüne, ne de dirisine ulaşamadıklarını söyleyen Taşkın ailesi, evlatlarından geriye sadece enkazda buldukları resimlerin ve torunlarının doğum gününde çekilen videosunun kaldığını söyledi.
Depremin vurduğu illerin başında gelen Hatay’ın Güzelburç Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde bulunan İlke Apartmanı'nda ikamet eden Mustafa Kılıç (31), eşi Hasret Kılıç (28) ve kızları Asel Kılıç'tan (4) 1 yıldır haber alınamıyor. Hasret Kılıç’ın Nevşehir’de yaşayan ailesi, evlatlarının bir an önce ölü ya da diri bulunmasını istiyor.