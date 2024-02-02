Üç kişilik aile depremde kayboldu! Ne ölüsü ne dirisinden haber yok! 1 yıllık acı bekleyiş sürüyor!

Türkiye'nin doğusundaki 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkez üstü olan depremde Hatay'ın Antakya ilçesi, Güzelburç Mahallesi, Zümrüt Caddesi, MHP İl Binasının iki bina arkasındaki İlke apartmanı depremde yıkıldı. 28 yaşındaki Hasret Kılıç, 32 yaşındaki eşi Mustafa Kılıç ve 5 yaşındaki dünyalar tatlısı kızlarına aradan geçen bir yıla rağmen maalesef ulaşılamadı.