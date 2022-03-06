'Üç gün belimiz ağrıdı, yataktan kalkamadık' diyen Yeşilçam yıldızından Tarık Akan anısı! Serpil Nur'un son hali olay

İstanbul'u neden terk ettiniz?

Antalya'da yazlığım vardı. Zaten sık sık gidiyordum artık yerleştim. Çocuklarımdan biri Londra'da, diğeri de İstanbul'da üniversite okuyor. Büyüdükçe kendilerine ait yaşamlar kurdular. Tek başına yaşamayı seçtiler. Eski İstanbul da yok malum. Ben de böyle bir karar aldım.