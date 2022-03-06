'Üç gün belimiz ağrıdı, yataktan kalkamadık' diyen Yeşilçam yıldızından Tarık Akan anısı! Serpil Nur'un son hali olay
'Umudumuz Şaban', 'Baba Bizi Eversene' ve 'Ah Nerede' gibi akıllara kazınan 'Yeşilçam' filmlerinde rol alan Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Nur'un son hali şaşırttı.
'Ah Nerede' filmindeki rolüyle hafızalara kazınan bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Hem geçmişi hem de şimdilerde neler yaptığını anlatan Nur'un Tarık Akan anısı olay oldu.
İstanbul'u neden terk ettiniz?
Antalya'da yazlığım vardı. Zaten sık sık gidiyordum artık yerleştim. Çocuklarımdan biri Londra'da, diğeri de İstanbul'da üniversite okuyor. Büyüdükçe kendilerine ait yaşamlar kurdular. Tek başına yaşamayı seçtiler. Eski İstanbul da yok malum. Ben de böyle bir karar aldım.
Şimdilerde neler yapıyorsunuz?
Antalya'nın yerel gazetelerinde gazeteciliğe başladım. Kemer Gözcü Gazetesi'nde çalıştım. Ardından da Gün Haber'de köşe yazarlığı ve röportajlar yapıyorum. İstanbul'a oranla Antalya'da daha aktif hayatım oldu ve insanlara daha çok dokunduğumu fark ettim bu da beni mutlu etti.
Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?
Ben aslında şarkıcıydım. Üstün Poyrazoğlu Orkestrası beni keşfetti. Behiye Aksoy manevi annem gibiydi. Maxim gazinolarında ve İstanbul Gelişim Orkestrası'nda çalıştım.