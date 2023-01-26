'Üç aylar' başladı! Regaip Kandili ibadetleri ve duaları neler? Bugün bunları yapın
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu mübarek günü dolu dolu geçirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? 19 başlıkta bugün yapılabilecek ibadetler...
Regaip Kandili ibadetleri ve duaları tüm Müslüman camiası tarafından sorgulanıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Peki, Regaip Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? Regaip Kandili'nde neler yapılır?
Regaip ne demek?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
Regaip Kandili'nde neler yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip gecesinin idrak edildiğini söyledi.
Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkati çeken Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi.