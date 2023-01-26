'Üç aylar' başladı! Regaip Kandili ibadetleri ve duaları neler? Bugün bunları yapın

Regaip Kandili ibadetleri ve duaları tüm Müslüman camiası tarafından sorgulanıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Peki, Regaip Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? Regaip Kandili'nde neler yapılır?