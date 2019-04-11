Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey bir gününü bakın nasıl geçiriyor oruç detayı bomba
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, başarısında izlediği yöntemleri ve bir gününün nasıl geçtiğini paylaştı.
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in günü,sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri anlattı. Twitter'ın kurucusu ve CEO'su milyarder Jack Dorsey'in günü, sabah 5'te buz banyosu, işe 8 km yürüyerek gitmek ve günde tek öğün yemekle geçiyor. Dorsey, başarısında izlediği yöntemleri ve bir gününün nasıl geçtiğini paylaştı.
Güne çok soğuk suyla dolu banyoya girerek başladığını belirten Dorsey "Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez. Eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" diyor.
8 km uzakta bulunan ofisine yürüyerek gidiyor
Dorsey ardından bir saat meditasyon yapıyor. Akşamları da bir saatini meditasyona ayıran 42 yaşındaki milyarder, 20 yıldır meditasyon yaptığını söylüyor. Sabahları kahvaltı etmiyor ve 8 km mesafedeki ofisine yürüyerek gidiyor.
9'da çalışmaya başlıyorum
Yürümenin ona düşünme ve podcast dinleme şansı verdiğini söyleyen Dorsey "Yürümekten çok koşuyor gibi görünüyorum. Olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalışıyorum ve 9'da çalışmaya başlıyorum" diyor.