Twitter'ı yıktı Masumlar Apartmanı Safiye'si şoke etti beklenmedik hamle
Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Naci damga vurdu. Safiye'nin beklenmedik hareketi ağızları açık bıraktı.
TRT1 ekranlarında dün akşam Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayımladı. Herkesin merakla beklediği bölümün finalinde ağızlar açık kaldı. Masumlar Apartmanı'nda çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. İzleyenlerin yüzü güldü. Masumlar Apartmanı son bölümde Naci, Han'ın götürdüğü hastaneden kaçmayı başardı.
Han elinden kaçırdığı Naci'nin İnci'ye her şeyi anlatacağını düşününce İnci'yi alıp evden uzaklaştırdı. Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içinde kaldı.
Safiye'nin imdadına ise Gülben yetişir, Gülben, Anıl'dan Safiye için mektubu alır. Han ise Naci'yi elinden kaçırdığı için oldukça tedirgindir fakat bir yandan da herkesin hayatına müdahale etmekten vazgeçer.
İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşır. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar. İnci ve Han, çocuk sahibi olmaya karar verir.