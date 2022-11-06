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Twitter'da ücretli dönem o ülkelerde resmen başladı

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Twitter'da ücretli dönem o ülkelerde resmen başladı

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alan Elon Musk, hayalini kurduğu  projeyi gerçeğe dönüştürdü ve Twitter'da mavi tik ücretli oldu. Bu uygulama ise bazı ülkelerde resmen kullanıma açıldı.

Twitter'da ücretli dönem o ülkelerde resmen başladı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek.

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Twitter'da ücretli dönem o ülkelerde resmen başladı

Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için iOS uygulamasını güncelledi.

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Twitter'da ücretli dönem o ülkelerde resmen başladı

Apple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara "şimdi kaydolanların" kullanıcı adlarının yanında "tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" mavi onay işareti alabileceğini söyledi.

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Twitter'da ücretli dönem o ülkelerde resmen başladı

iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor. Öte yandan Twitter Blue, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.

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