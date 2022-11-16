Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk ültimatom verdi: "Ya çalışın ya da işi bırakın"
Elon Musk, Twitter’a getirdiği mavi tik kararının askıya alınmasının ardından, çalışanlara uzun süre boyunca yüksek tempoda çalışmaları, aksi takdirde tazminatlarını alarak ayrılmaları gerektiğini bildirdi. Musk’ın yeni abonelik modeli, platformun en önemli gelir kalemini baltalarken, platformun yeni bir gelir kaynağı bulması gerekiyor. Ayrıca birçok şirketin platformda reklam vermeyi durdurduğu bildiriliyor.
Elon Musk’ın, Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasının ve şirketin CEO’su olmasının ardından platforma getirdiği ilk yenilik, mavi tik'in ayda 8 dolara satılacak olan Blue aboneliğine dahil edilmesiydi.
Fakat çok sayıda sahte hesabın marka ve kişileri taklit etmeye başlamasının ardından bu değişiklik, 29 Kasım’a kadar askıya alındı.
Mavi tik'li aboneliğin askıya alınmasının ardından şirketin çalışanları Musk'tan “Twitter’ın önümüzdeki döneminde uzun süre boyunca yüksek tempoda çalışılması gerekecek. Çalışanlarına yarın ABD yerel saatiyle 5’e kadar süren veren Musk, bir karar vermeleri konusunda baskılarını artırdı.
Sadece olağanüstü performans geçer not alacak.
Yeni Twitter’ın parçası olmak istediğinize eminseniz, aşağıdaki linkte 'evet'e tıklayın” ifadesini içeren bir e-posta aldı. Aksi yönde karar verenlere ise üç ay boyunca tazminat ödeneceği bildirildi.