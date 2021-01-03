Twitter'da Exxen'e tepkiler çığ gibi! Hüsrana uğrayan Acun Ilıcalı bakın ne dedi
Exxen platformu yayın hayatına başlaması ve eleştirileri alması bir oldu. Konuyla ilgili ilk kez Acun Ilıcalı açıklama yaptı.
Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL harcadığı Exxen 1 Ocak'ta açılmasıyla birlikte tepkiler ve eleştiriler çığ gibi geldi. Yaşanan sorunlar kullanıcıları canından bezdirdi.
Exxen'de yer alan reklamlı ve reklamsız üye paketlerinin tartışması bitmemişken şimdi de üyeliği iptal edememe, sürekli sistemin hata vermesi, sitenin çökmesi sorunları baş gösterdi.
Exxen'in bir mobil uygulaması veya akıllı TV'lerde kolay kullanım sağlayacak bir çözümü şimdilik görünmediği ve bunun yerine bilgisayarı kabloyla bağlayın diye bir yönerge verilmesi de Twitter'da çok eleştirildi.
9,90 TL ve 19,90 TL'lik üyelik fiyatlarının sunulduğu platforma gelen eleştirilere Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yanıt verdi.